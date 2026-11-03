होते होंगे हसीन नजारे

होते होंगे और भी हसीन नज़ारे,

मगर तुम सामने बैठी रहो, उससे खूबसूरत कुछ भी नहीं है

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एक घंटा पहले