एक तुम्हारा नाम

एक तुम्हारा मन है जो बहुत कुछ चाहता है, मुझ से,

एक मेरा मन है जो जानता है कि चाहने से कुछ नहीं मिलता,

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एक घंटा पहले