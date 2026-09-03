दिल को रोको

अपने दिल को रोको सनम कहीं वो फिसल कर किसी आशिक पर गिर ना जाए,

क्यों कि मेरे शहर में कई दिनों से झम झम बारिश हो रही है सनम,

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35 मिनट पहले