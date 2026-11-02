चाहत तू मेरी रखती है

हकीकत से मेरा सामना हुआ है मेरा आज सनम,

सामाजिक रूप से तुम किसी और की है,पर चाहत तू मेरी रखती है,

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52 मिनट पहले