बीते पलों को याद करना

मौत से बढ़कर भी एक सज़ा है, बीते पलों को याद करना,

दिन में अकेले में तड़पना और रात में रात में घूंट घूंट कर रोना,

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54 मिनट पहले