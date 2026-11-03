मैं ने तो तुम्हें वैसे चाहा जैसे खुदा को बिना देखे चाहा जाता है,

मैं ने तुम्हें उस तरह नहीं चाहा जैसे पाने के लिए चाहा जाता है ,

मैं ने तो तुम्हें वैसे चाहा जैसे खुदा को बिना देखे चाहा जाता है,

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एक घंटा पहले