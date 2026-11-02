मुझे बहुत कोशिश की है तुम ने इस

मेरा टूटना और बिखरना कोई इत्तेफाक नहीं है सनम,

मुझे बहुत कोशिश की है तुम ने इस हालत तक पहुंचने में सनम,

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52 minutes ago