अंतिम मुहब्ब हो तुम

आज समय खराब है, लेकिन समय बदलेगा, लेकिन मेरी पसंद तू रहेगी,

मेरे जीवन की पहली, अंतिम मुहब्बत हो तुम, और तुम ही रहोगी,

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55 मिनट पहले