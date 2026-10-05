अपना मान चुका था

मैं तो तुम्हें अपना सब कुछ मान चुका था, मेरे लिए तुम सब कुछ हो,

पर तुम ने यकीन दिला दिया मुझे, कुछ भी नहीं हूं मैं तुम्हारे लिए,

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1 hour ago