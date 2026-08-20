अकेला रह गया

तुम्हारी परवाह, फ़िक्र करता रहा मैं,

और देखते ही देखते अकेला रह गया जमाने में मैं,

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एक घंटा पहले