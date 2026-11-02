क्यों कि अगर तुम खुश

तुम को मेरा हाल चाल पूछने की जरूरत नहीं है सनम,

तुम कैसी हो इतना बता दिया करो काफी है मेरे लिए,

क्यों कि अगर तुम खुश, तो समझ लो मैं भी खुश,

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52 मिनट पहले