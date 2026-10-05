आखिरी मुलाकात

मेरे दिल की तमन्ना बेकरार है तो बेकरार हो जाने दो,

पहली और आखिरी मुलाकात छोड़ो सनम,दिल की बेशूमार हो जाने दो सनम

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17 minutes ago