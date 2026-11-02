पैसा जरूरी है इस जिन्दगी के लिए

पैसा जरूरी है इस जिन्दगी के लिए

पर सब कुछ नहीं है जिंदगी के लिए.

वो कन्धे जरूर याद रखना ताजिंदगी

आसमाँ छू सके हो संग जिनको लिए.

-दिनेश चौहान

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50 मिनट पहले