हर बाला देवी की प्रतिमा

पूज सको तो पूजो मिलकर

हर बाला है देवी की प्रतिमा

मूरत मन में बैठा लो एक

नहीं बनेगी अब ये अबला.

-दिनेश चौहान

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32 मिनट पहले