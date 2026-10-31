चाँद को बदली ने ऐसा ढक लिया

चाँद को बदली ने ऐसा ढक लिया

चांदनी मायूस , हांथ चलनी रह गई

सिर्फ करवे गवाही देने को बाकी रहे

रौनकें चेहरों की सारी अधूरी रह गईं .

-दिनेश चौहान

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37 मिनट पहले