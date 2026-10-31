बेमौसम की बारिश जैसा तेरा बकना

बेमौसम की बारिश जैसा तेरा बकना

भरी दुपहरी में इस छत पर मेरा चलना

बात उठेगी दूर तलक वो भी जायेगी

लोग कहेंगे उनको भी कुछ तो कहना .

-दिनेश चौहान

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37 मिनट पहले