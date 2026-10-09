राम राधे श्याम, सीता राम जय-जय कीजिए।

राम जी के नाम का प्याला सभी पी लीजिए

राम, राधे श्याम, सीता राम जय-जय कीजिए।

पी गई शबरी थी प्याला राम जी आए भी थे

बैर जूठे भीलनी के राम ने खाए भी थे

प्रभु मिलेंगे भीलनी सी राह देखा कीजिए

राम राधे श्याम, सीता राम जय-जय कीजिए।

पी लिया केवट प्याला राम जी से लड़ रहा

लक्ष्मण जी के क्रोध से भी तनिक भी न डर रहा

पैर धुलवाएँगे भी केवट सी भक्ति कीजिए

राम राधे श्याम, सीता राम जय-जय कीजिए।

प्याला पी के रामबोला राम गुण गाए भी थे

चित्रकूट में राम जी करने तिलक आए भी थे

आप भी तुलसी सा सब में राम देखा कीजिए

राम राधे श्याम, सीता राम जय-जय कीजिए।

कौन कहता है प्रभु कलिकाल में आते नहीं

होते न तो हलाहल को सुधा कर पाते नहीं

मेरे संग में आप भी मीरा सा प्याला पी लीजिए

राम राधे श्याम, सीता राम जय-जय कीजिए।

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एक घंटा पहले