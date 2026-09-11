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मुझे गाँव याद आता है

Dheerja Sharma.

Dheerja Sharma.

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                            बरसों बीत गए शहर में रहते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जाने क्यों अब भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे शहर अच्छे नहीं लगते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नादानी बेफिक्री की उम्र में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जबरदस्ती समझदार बना दिये गए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चे , बच्चे नहीं लगते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन दौड़ता है गाँव की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी कच्ची पगडंडी पर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहुँच जाता है उस मिट्टी के घरौंदे में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बचपन मे बनाये थे खेलते हुए घर घर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बालू रेत में नन्हे नन्हे पैर जमा कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस मिट्टी के घर पर लगा दी थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटी सी झंडी अपना नाम लिख कर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी बालू रेत में मजबूती से दबा वो पाँव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ा याद आता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहर की रेलपेल, आपा धापी से दूर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दादी नानी का गांव बड़ा याद आता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खड्डों किनारे पानी का शोर था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मन बड़ा शांत था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर मे खूब गहमा गहमी थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर फिर भी एकांत था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद आता है वह बागीचा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां नाचती थी जिंदगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेड़ों के संगीत पर।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहती थी कल कल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कूहलों के पानी पर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दौड़ती थी जिंदगी अलमस्त
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेतों में खलिहानों में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बावरी हवा सी घूमती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कच्चे मकानों में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रूरतें कम थीं और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कितने अच्छे थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर पार के रिश्ते थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अपने थे ,सच्चे थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी मुझे यह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दौड़ती भागती, बे दम हांफती ज़िंदगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अच्छी नहीं लगती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी शहर के शानदार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़े बड़े कमरों में बंद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घुटी घुटी ज़िंदगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अच्छी नहीं लगती।!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- धीरजा शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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20 मिनट पहले

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