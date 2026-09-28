आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Kuch Pal Apno Ke Naam
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

कुछ पल अपनों के नाम

Dharna Beri

Dharna Beri

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चिट्ठियों में बसती थीं बातें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों में धड़कते थे जज़्बात।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ते लिफ़ाफ़ों में सफ़र करते थे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे, पर अपनेपन के साथ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस कोरे कागज़ पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उँगलियों का स्पर्श भी ठहरता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथों की लिखावट में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भावनाएँ भी निखरती थीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं स्याही थोड़ी गहरी होती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं अक्षर हल्के काँपते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर लैंडलाइन की घंटी बजी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो पूरा घर एक साथ दौड़ पड़ता—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि हर कॉल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी अपने की आवाज़ लेकर आता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर मोबाइल आया, इंटरनेट ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और एक छोटी-सी स्क्रीन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया सिमटती चली गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब इमोजी मुस्कुराते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वीडियो कॉल दूरियाँ मिटाते हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हज़ारों मील दूर बैठा अपना भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पास-सा नज़र आता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम वह पीढ़ी हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने गलियों की दोस्ती भी जी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और ऑनलाइन दुनिया भी;
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दरवाज़े की दस्तक भी सुनी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फोन की “Notification” भी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस कभी-कभी मन कहता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फोन थोड़ा साइड में रख दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी अपने के साथ बैठकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाय के दो घूँट बाँट लो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो चलो थोड़ा-सा वक्त बचा लें;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस डिजिटल दुनिया से चुरा लें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पल अपनों के नाम कर दें—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि वक्त आज भी उतना ही है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस उसे जीने का तरीका बदल गया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
22 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree