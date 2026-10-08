आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Shahrikaran hona matlab....
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

शहरीकरण होना मतलब...

Dharmenjay Hembram

Dharmenjay Hembram

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            शहरीकरण होना मतलब...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहरीकरण होना मतलब-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा और पानी का मोल चुकाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति की निश्छल छाँव को छोड़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काँच के मकानों में सिमट जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहरीकरण होना मतलब-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाँव की निश्चल सादगी को बेचना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखावे की इस भीड़ में रहकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ही तन्हाई को सिचना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों तरस रहे हो तुम शहरी बनने को?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या खबर तुम्हें इस राह के अंजाम की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ कंधा देने को भी लोग नहीं मिलते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब घड़ी आती है अंतिम पड़ाव की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहरों का ये शहरीकरण-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद तुम्हारी अनजानी चाहत है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जान लो! यहाँ साँसें भी मोल बिकती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हवा को भी खरीदना एक लत है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाँव में भले कोई भाषा न समझे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर कोई तुम्हें 'बेनाम' न कहेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहरों में तो रिश्तों का भी सौदा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बिन दाम के कभी न मिलता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिक्षित होना ये न तात्पर्य है कि आप जन्मभूमि को छोड़ चलें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी शिक्षित होकर अपने जमीं पर जी कर तो देखें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहरीकरण होना क्या मतलब है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तरस जाओगे तुम धरती की सौंदर्य से आंखें मिलाने को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तड़पते रहोगे तुम एक बूंदें शुद्ध नीर के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मर जाओगे तुम अमृत वायु की जरूरत के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतनी आसान थोड़े न है मन चाहे तो शहरी हो जाना!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम खुले आसमां की टिमटिमाते तारों से बाते करने वाले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहरीकरण होना मतलब...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंगोत्री में तैरने वाले मछली को काॅंच में रखना समान है|
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-धार्मेंजय हेम्ब्रम
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree