यक्ष प्रश्न

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Devendra Singh

Devendra Singh

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                            दीमक-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत सूक्ष्म पर खतरनाक कीट I
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इलाज होना चाहिए इसका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि यह कीमती इमारती लकड़ी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर-ही-भीतर खोखला कर देती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर क्या दीमक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर प्रकार की लकड़ी को खाती है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या केवल कमज़ोर और कच्ची लकड़ी को?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या सख़्त और सूखी लकड़ी का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ बिगाड़ पाती है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षाएँ हों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या तकनीकी पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाएँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रश्नपत्रों का लीक होना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निस्संदेह गंभीर अपराध है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युवाओं के भविष्य के साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक क्रूर खिलवाड़ है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यक्ष प्रश्न—उत्तरदायी कौन है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरकार—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ढीली व्यवस्था के लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संस्थाएँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर पलती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भ्रष्टाचार रूपी दीमक के लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
या शायद इन सबसे अधिक—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे अभिभावक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्हें अपने बच्चों की प्रतिभा पर विश्वास नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या जिनके बच्चों में प्रतिभा है ही नहीं ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लीक प्रश्नपत्र खरीदकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नकल का सहारा लेकर वे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर किसी योग्य अभ्यर्थी का अधिकार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छीन लेते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समस्या की जड़ कहाँ है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं से भी पूछना होगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सार्थक परिवर्तन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सड़कों पर प्रदर्शनो में उठते शोर से कम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतरात्मा में उठते प्रश्नों की-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुनियाद पर अधिक होते है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या हम स्वयं ही इस दीमक को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पनपने का अवसर तो नहीं दे रहे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि जहर के खरीदार ही न हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो बिकेगा किसे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूछना चाहिए स्वयं से भीI
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-देवेंद्र भण्डारी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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