सच्चा धर्म

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Devendra Mani

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                            धर्म नहीं है केवल वंदन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म नहीं है माथे का चंदन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म नहीं है मंदिर-मस्जिद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न यह कोई व्यर्थ का बंधन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म तो है इक बहती धारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने भटके मन को संवारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूखे को जो भोजन दे दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही धर्म है सबसे न्यारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मज़हब की दीवारों को तोड़ो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव की पीड़ा को जोड़ो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य बोलना, प्रेम निभाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरते हुए को गले लगाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भेदभाव के सारे तम को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करुणा के दीपक से मिटाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कण-कण में जो देख सके ईश्वर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही यहाँ है सच्चा ज्ञानी ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंग-रूप और जाति से ऊपर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे बड़ा धर्म इंसानी ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न नारों में, न वादों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न केवल शंखनादों में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म तो मौन रहकर भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखता है नेक इरादों में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो गिरते को उठा पाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो रोते को हँसा पाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही है धार्मिक सच्चा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो इंसानियत को बचा पाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीता, कुरान और बाइबल की शिक्षा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी तो सफल हो पाएंगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब स्वार्थ की इन दीवारों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की करुणा ढहा पाएंगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तपस्या केवल वन में नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन के संघर्षों में है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईश्वर की सच्ची भक्ति तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
औरों के सुख और हर्षों में है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत बांटो इंसानों को तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मज़हब के इन बाज़ारों में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्चा धर्म तो बहता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस निश्छल प्रेम की धारों में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-देवेंद्र मणि पाण्डेय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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