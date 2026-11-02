आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Raashtriy ekta Diwas
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

राष्ट्रीय एकता दिवस है, ये प्रण दोहराने का ,

Devendra Mani

Devendra Mani

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            धरती अंबर गूँज रहा है, राष्ट्रभक्ति की तानों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सजा हुआ है भारत अपना, वीर सपूतों की शानों से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अखंड रूप जो देख रहे हम, आज सुनहरे भारत का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋणी रहेगा देश हमेशा, उस फौलादी ताकत का।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिखरी हुई रियासत को जो, एक सूत्र में बांध गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह नाडियाड का वीर पुरुष था, जो हर संकट लांघ गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झुका दिया था पल भर में हर अभिमानी नृप-तेवर को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नक्शा बदला इस माटी का, एक नया इतिहास रचा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति से, दुश्मन का न कोई दांव बचा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जूनागढ़ हो या हैदराबाद, सबको भारत में मिलाया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्चे राष्ट्रभक्त का क्या है धर्म, दुनिया को यह सिखाया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम, गूंज रहा एक ही नारा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विविधता में एकता ही, गौरव और श्रृंगार हमारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बारडोली के सत्याग्रह में, गूंजे जिसके नारे थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भेदभाव की दीवारें ढहाकर, समरसता का पाठ दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
'एक राष्ट्र और श्रेष्ठ राष्ट्र' का, जिसने सुंदर मंत्र उचारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एकता दिवस का यह पावन दिन, याद दिलाता उस लौह पुरुष का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने बदली थी तकदीरें, अपने प्रिय भारत की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गूँज रही एक ही पुकार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अखंड रहेगा भारत अपना, अटूट है हमारा प्यार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राष्ट्रीय एकता दिवस है, ये प्रण दोहराने का ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम भारत के लोग एक थे, एक हैं, एक रहेंगे ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-देवेंद्र मणि पाण्डेय
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
13 minutes ago

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree