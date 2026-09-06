सोलह कला सम्पूर्ण श्रीकृष्ण

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Devaki Nandan

Devaki Nandan

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                            दया आपकी गौशाला में बस्ती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बछड़ों को गले लगा ममता बरसती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धैर्य आपका गोवर्धन पर दिखता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक उंगली पर पर्वत धर ब्रज बचाते हैं आप।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षमा आपकी सबसे न्यारी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निन्यानवे तक क्षमा कर सौवें पर चक्र उठाते हैं आप।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न्याय आपका गीता में बोलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुरुक्षेत्र में अर्जुन को धर्म सिखाते हैं आप।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
निरपेक्ष आप सबके होकर भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के पक्ष में नहीं, सबके साथ रहते हैं आप।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
निरासक्त होकर द्वारका के राजा हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महलों में रहकर भी माया से दूर रहते हैं आप।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तप आपका ऋषियों को भी लजाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बद्रिकाश्रम में नारायण बन तप करते हैं आप।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सौंदर्यमय आपका रूप ऐसा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे देखे त्रिलोक मोहित हो जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सर्वनियंता बन आप विराट दिखाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीनों लोक आपके भीतर समा जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सर्वज्ञता आपकी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारा ज्ञान आपके चरणों में आ जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्यवादी आप हैं, आपका वचन ही वेद है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीता का एक-एक शब्द सत्य बन जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपराजेय आप हैं, कोई जीत न सका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कालिया नाग भी आपके चरणों में नत हो जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संगीतज्ञ आप बांसुरी ऐसी बजाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनकर गोपियाँ, गायें सब दौड़ी आती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नृत्यज्ञ आप रास ऐसा रचाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर गोपी को लगे आप उसी के साथ नाचते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दानशील आप सुदामा के मुट्ठी भर चावलों पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीनों लोकों का वैभव लुटा देते हैं आप।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीतिवादी आप सारथी बनकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पांडवों को महाभारत जितवा देते हैं आप।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोलह कला सम्पूर्ण, आप ही पूर्णावतार हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपके बिना तो सारे शास्त्र बेकार हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय श्री कृष्ण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- देवकी नन्दन
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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