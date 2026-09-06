सफर अभी जारी है

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Devaki Nandan

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                            सफर मेरा जारी है, चल रहा हूँ मैं अभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह की पहली किरण में, संभल रहा हूँ मैं अभी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धुंध अब भी है रास्ते में, पर डर नहीं रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि सूर्य चढ़ रहा है, रास्ता दिख रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ चेहरे मिल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ बातें सीखा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हल्का है जो हाइड्रोजन जैसा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नम्र होकर भी सूरज गढ़ता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सेवा की खुशबू, धर्म का बल बनकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्तव्य से यश की गंध भरता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संस्कार से सुंदर, जिज्ञासा से ज्ञानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैराग्य से त्याग में सुकून रखता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे गुणों वाला जो भी मिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही तो हल्का कहलाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारी है जो ओगनेसॉन जैसा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोझिल, अस्थिर, अंधकार भरता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना खुद ठहरता, ना ठहरने देता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस नकारात्मकता में उलझा रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए अब दाज्यू,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हल्का है, उसे दिल में जोड़ रहा हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो भारी है, उसे वहीं छोड़ रहा हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे-जैसे सूर्य चढ़ रहा है, रास्ता साफ होता जा रहा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैसे-वैसे मन हल्का हो रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे साफ़ देख पा रहा हूँ मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे-जैसे सूर्य चढ़ेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच का उजाला बढ़ेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नकारात्मकता घटेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सकारात्मकता बढ़ेगी ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल रहा हूं अभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बढ़ रहा हूँ अभी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- देवकी नन्दन गहतोड़ी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
39 मिनट पहले

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