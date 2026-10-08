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मीठा भविष्य चाहिए

Devaki Nandan

Devaki Nandan

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मुझे कड़वे सच से परहेज नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस झूठी मिठास नहीं चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे बड़ी-बड़ी बातें नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटी-छोटी पूरी होती उम्मीदें चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ऐसी सुबह चाहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ चाय के साथ अखबार में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई अच्छी खबर हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लड़ाई नहीं, हँसी हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ सपने सिर्फ देखे न जाएं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुने भी जाएं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और पूरे भी हों —
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ गाँव का लड़का भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेत से लैब तक सोच सके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ बेटी सिर्फ पढ़े नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उड़े भी — खुला आसमान छुए भी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ बुजुर्गों को दवाई के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहर न भागना पड़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ मेहनत करने वाले के हाथ में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काम हो, सम्मान हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ सड़क सिर्फ सड़क न हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनों तक जाने का रास्ता हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेत सिर्फ खेत न हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भविष्य की प्रयोगशाला हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं मीठा बोलना चाहता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं मीठा जीना चाहता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबके साथ, सबके लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मुँह में राम बगल में छुरी नहीं चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे दिखावे की मुस्कान नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत का पसीना चाहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे शोर नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुकून चाहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे भीड़ नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने लोग चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हाँ...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ काबिलियत अस्थायी न हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ मेहनत का फल किस्तों में न हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ हर साल इम्तिहान न देना पड़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ हौसला हर अनुबंध पर कांपे नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए आज कहता हूँ, दिल से कहता हूँ —
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नफरत नहीं, मोहब्बत चाहिए!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भटकाव नहीं, पढ़ाई चाहिए!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पलायन नहीं, कमाई चाहिए!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहाना नहीं, दवाई चाहिए!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें लड़ाई नहीं, पढ़ाई चाहिए!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें बुराई नहीं, भलाई चाहिए!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें बस, एक मीठा भविष्य चाहिए!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-देवकी नन्दन
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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