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घमंड - प्रकृति की अदालत में

Devaki Nandan

Devaki Nandan

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                            सुनो, एक दिन प्रकृति ने अदालत लगाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको बुलाया, सबकी अकड़ दिखायी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समुंदर आया, अकड़ के बोला -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं सबसे बड़ा, मुझमें सारा पानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारी नदियाँ आकर मुझमें गिरती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझसे बड़ा कोई नहीं, यही मेरी कहानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति हँसी, बोली - तू बड़ा तो है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर खारा है, किसी की प्यास नहीं बुझाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक छोटी सी नदी, मीठा पानी पिलाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू तो किनारे बैठे प्यासे को भी तरसाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर पहाड़ आया, सीना तान के -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं एवरेस्ट हूँ, सबसे ऊँचा हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बादल मेरे नीचे, मैं आकाश छूता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति बोली - ऊँचा तो तू बहुत है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अकेला है, तेरे ऊपर कुछ नहीं उगता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी छाती चीर कर, एक छोटा सा पीपल उगता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही तेरी अकड़ को, धीरे-धीरे तोड़ जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर सूरज आया, गरमी दिखा के -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं ही रोशनी, मैं ही दिन लाता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे बिना सब अंधेरा, मैं ही चमकाता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक छोटा सा बादल आया, धीरे से बोला -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई, थोड़ा थम जा, थोड़ा आराम कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो मिनट मुझे भी चमकने दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू हर वक्त चमकेगा, तो मेरी क्या कदर?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अंत में हवा आई, तूफान बन के -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं सब उड़ा दूँगी, पेड़, मकान, सब गिरा दूँगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सामने एक छोटा सा दिया जल रहा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा ने लाख कोशिश की, पर बुझा नहीं पाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि दिया जिद पर था, जलने की कसम खाई थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर प्रकृति ने फैसला सुनाया -
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनो सब, अकड़ किसी की नहीं टिकती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समुंदर भी सूखता है, पहाड़ भी झुकता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूरज भी ढलता है, हवा भी थम जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस वही रहता है, जो झुकना जानता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फल झुकता है, तो लोग उसे खाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेड़ झुकता है, तो पंछी घर बनाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदी झुकती है, तो समुंदर बन जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और घमंड... वो तो बस राख बन कर उड़ जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-देवकी नन्दन
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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