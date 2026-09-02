और भी मरहले हैं रहे-ज़िन्दगी में,

तुमसे अब तो हमें प्यार नहीं,

और ये दिल भी सोगवार नहीं।



हम भी बदल गए तुम्हारी तरह,

चैन-ओ-सुकूं है, बेक़रार नहीं।



जी रहे हैं बहुत मज़े में हम भी,

अब हम तुम्हारे तलबगार नहीं।



उलझ कर जिसमें बेख़ुदी हुई,

वो ख़ुशबू-ए-ज़ुल्फ़-ए-यार नहीं।



तुम्हें भुला दिया है अरसा हुआ ,

तुम्हारी यादें ख़ुश-गवार नहीं।



और भी फूल खिलेंगे चमन में,

जो गई आख़िरी बहार नहीं।



फिर कोई दामन थाम लेंगे हम,

बिन तुम्हारे तो हम बेज़ार नहीं।



और भी मरहले हैं रहे-ज़िन्दगी में,

"शमीम" इतना दिल-अफ़गार नहीं।

- देवेन्द्र सचदेवा "शमीम"

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51 मिनट पहले