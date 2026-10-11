तुम हमसफ़र हो

तुमसे मिले तो लगा मिले ख़्वाब ही से हम,

देखा किए हुस्न-ओ-जमाल ख़ामुशी से हम।



एक चेहरा जो ख़यालों में हमने सजाया था,

अहसास हुआ हमको; मिले हैं उसी से हम।



तुम से ही सजा है मेरे अरमानों का जहान,

जीते हैं हर लम्हा वक़्त-ए-ख़ुश-दिली से हम।



जब साथ हम होते हैं, दुनिया भूल जाते हैं,

बेफ़िक्र से रहते हैं हर तअना-ज़नी से हम।



हमसे ख़फ़ा न होना गर ख़ता कोई हो तो,

डरते हैं ऐ हमदम तुम्हारी बरहमी से हम।



तुम हमसफ़र हो तो दिलनशीं है रहगुज़र,

मंज़िल को पा लेंगे "शमीम" वाबस्तगी से हम।

- देवेन्द्र सचदेवा "शमीम"

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एक घंटा पहले