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dev sachdeva

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                            तेरे बग़ैर थमी है ज़िन्दगी जैसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक मुलाक़ात लाज़मी है जैसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू नहीं तो कोई कमी नहीं लेकिन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी लगती है कोई कमी जैसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी पलकें झुकी झुकी क्यों हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और आंखों में है एक नमी जैसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबब कुछ तो है तिरी उदासी का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मिज़ाज भी है दरहमी जैसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू मेरी मोहब्बत पर यक़ीन कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस की तासीर है मरहमी जैसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं ख़ुशी और कहीं पर ग़म है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही तो है रस्म-ए-आलमी जैसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ हैं हम तो सुहाना है सफ़र,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राहों में बिखरी है रौशनी जैसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
"शमीम" हमनफ़स, हमदम हैं हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तू ही है मेरी महरमी जैसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-देवेन्द्र सचदेवा "शमीम"
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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