तारीकी-ए-सितम

हर चेहरे पर ये जाने कैसा रंग भर गया,

लगता है हरेक आँख का सपना बिखर गया।



हर सिम्त उदासी है, सभी हैं यहां तन्हा,

वो जोश-ए-ज़िन्दगी न जाने किधर गया।



इन्सान पर इन्सान का है ज़ब्र हर तरफ,

लगता है इस बस्ती का हर इन्सान मर गया।



इन पत्थरों को जानता हूं ये न पिछलेंगे,

इनकी इबादत हो सके अब वो असर गया।



अब्र-ए-गुरेजां की तरह अब इनक़लाब भी,

बरसा नहीं; इस राह से होकर गुज़र गया।



अनवार-ए-मेहर-ओ-माह में असर नहीं "शमीम",

ये देहर अब तारीकी-ए-सितम से भर गया।

- देवेन्द्र सचदेवा "शमीम"

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एक घंटा पहले