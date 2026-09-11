एक इंसान हूँ

एक इंसान हूँ मैं ऐब-ओ-हुनर रखता हूँ,

हक़ीक़त ख़ुद की पेश-ए-नज़र रखता हूँ।



ज़मीं पर रहता हूँ मैं ये जानता हूँ मगर,

आसमाँ छूने को बाल-ओ-पर रखता हूँ।



नहीं सीखा कभी बातें बड़ी बड़ी करना,

इसीलिए बात को मैं मुख़्तसर रखता हूँ।



तवील राहगुज़र है ये ज़िन्दगी का सफ़र,

साथ अपने कम रख़्त-ए-सफ़र रखता हूँ।



जिए जाता हूँ ज़िन्दगी बड़ी बेफ़िक्री से,

मैं रब के वास्ते तस्लीम-ए-सिपर रखता हूँ।



"शमीम" राब्ता हर मिलने वाले से है मिरा,

साथ अपने मोतबर, ना-मोतबर रखता हूँ।

- देवेन्द्र सचदेवा "शमीम"

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एक घंटा पहले