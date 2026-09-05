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सुकून, एक नई शुरुवात

Dev Kumar

Dev Kumar

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                            ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ लोगों ने प्यार दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ने धोखा दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ने साथ छोड़ दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कुछ ने बिना कुछ कहे बहुत कुछ समझा दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले मैं सोचता था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आख़िर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर एक दिन समझ आया…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी हमेशा हमें वह नहीं देती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हम चाहते हैं;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी वह हमें वह सिखाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब किसी से शिकायत नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी से बदला नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस अपने अनुभवों को शब्द देना है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताकि मेरी कहानी पढ़कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी टूटे हुए इंसान को हिम्मत मिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी अकेले इंसान को अपना होने का एहसास हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और किसी भटके हुए इंसान को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी राह मिल जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि सुकून बाहर नहीं मिलता…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुकून तब मिलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब इंसान अपने भीतर से लड़ना बंद कर देता है। 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-देव कुमार पटेल
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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