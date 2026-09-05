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धोखा,सत्य,और सुकून

Dev Kumar

Dev Kumar

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                            धोखा, सत्य और सुकून
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धोखा मिला तो दर्द हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य मिला तो आँखें खुलीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जब सत्य को स्वीकार किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब जाकर साँसें कुछ सहज हुईं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं सोचता रहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आख़िर धोखा इतना दर्द क्यों देता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद इसलिए...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि धोखा सिर्फ़ विश्वास नहीं तोड़ता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह उस कहानी को भी तोड़ देता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हमने किसी के साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने मन में लिखी थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने जिसे अपना समझा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह अपना था ही नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह जानना जितना कठिन है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उससे भी कठिन है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह स्वीकार करना कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने उसे अपना मानकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही दिल को समझाया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य कभी-कभी तलवार जैसा होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही वार में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कई भ्रम काट देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य कहता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“जिसे जाना है, उसे जाने दो।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“जिसे बदलना नहीं, उसे बदलने की ज़िद मत करो।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“जिसने तुम्हें धोखा दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके झूठ को अपनी ज़िंदगी का सच मत बनाओ।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन हम थककर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लड़ना बंद कर देते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न उससे कोई शिकायत रहती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न खुद से कोई सवाल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस मन धीरे से कहता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“हाँ, जो हुआ... वह हुआ।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही वह क्षण है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ सत्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द से निकलकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुकून बन जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुकून का अर्थ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह नहीं कि हमें दर्द नहीं है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुकून का अर्थ है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द अब हमें चलाता नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम याद करते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर टूटते नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम रोते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर किसी को दोष नहीं देते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम अकेले होते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर अपने भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाली नहीं होते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब समझ आता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धोखा हमें तोड़ने नहीं आया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह हमें हमारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी पहचान दिखाने आया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य हमें हराने नहीं आया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह हमें भ्रम से मुक्त करने आया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सुकून...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुकून कहीं बाहर मिला ही नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तो उसी दिन पैदा हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दिन हमने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने आप से सच बोलना शुरू किया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब न धोखे से डर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न सत्य से शिकायत।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि मैंने जान लिया है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धोखा एक अनुभव है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य एक जागृति है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सुकून...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस जागृति के बाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिली हुई ख़ामोशी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- देव कुमार पटेल
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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51 मिनट पहले

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