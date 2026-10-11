आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Kaise Bhulaaun main
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

कैसे भुलाऊँ मैं

dev chauhan

dev chauhan

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            तुझे एक पल को भी, कैसे भुलाऊँ मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू दिल पे उकेरी है, कैसे मिटाऊँ मैं । ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे दम से मेरा दम,तू मेरी रूह की जीनत है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद अपनी ही अर्थी को, कैसे सजाऊँ मैं। तू दिल,,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न रुसवाई हो जाये, दर्द छुपा लेता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अश्क नादां बहते हैं, कैसे छुपाऊँ मैं। तू दिल,,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मै सदके तेर सीरत पे,मासूमियत पे वारी हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू मलिका है बहारों की, क्यों न रिझाऊँ मैं। तू दिल,,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखूँ तो दिल मचले, न देखूँ तो रोता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद ही गम के मारे को,कैसे रुलाऊँ मैं। तू दिल,,,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू खयालों से फिसले तो,संँवरती है ख्वाबों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी नहीं सुनता दिल, कैसे मनाऊं मैं। तू दिल,,,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक तू ही तो मेरी है, बाकी रिस्ते नाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बता दर्द ए दिल अपना,किसको सुनाऊँ मै। तू दिल,,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं दिल पे जोर मेरा है, जब से तुम समाये हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये पल पल कराहता है, कैसे चैन पाऊँ मैं। तू दिल,,,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझे एक पल को भी, कैसे भुलाऊँ मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू दिल पे उकेरी है, कैसे मिटाऊँ मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे भुलाऊँ मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे भुलाऊँ मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-देवेन्द्र सिंह चौहान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree