वृक्ष की छांव

वृक्ष की छांव में

बैठ जाना

शीतल हवा के झोंकों से

बातें मिलाना,

सोंधी खुशबू मिट्टी की

मन मोहती है,

हर उलझन को

पल भर में धोती है।।

-दीप्ति त्रिपाठी

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एक घंटा पहले