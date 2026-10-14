तेरे साथ चलने की है आरजू।

नर्म मौसम में

सर्द हवाओं की भीनी खुशबू

अब हर कदम

तेरे साथ चलने की है आरजू।।

-दीप्ति त्रिपाठी



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एक घंटा पहले