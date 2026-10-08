नाकामयाबी

जब मौका था, एहसास न था

जब पास आया तो न पाया

अब छूट गया तो तन्हाई है

दिल ने बहुत तड़प पाई है।।





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35 मिनट पहले