एक आशियाना उजड़ गया,

एक आशियाना उजड़ गया,

दूजा घर बसाने को।

एक हरा भरा वन उजाड़ दिया,

कॉन्क्रीट का जंगल बनाने को।।

-दीप्ति त्रिपाठी



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