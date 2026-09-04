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वक़्त आईना दिखाता है…

Deepak Sharma

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                            वक़्त आईना दिखाता है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेवजह किसी को सताकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर तुम्हें सुकून मिलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो ज़रा अपने भीतर झाँकना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं तुम्हारा ज़मीर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमसे नाराज़ तो नहीं…?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ी-सी ताक़त क्या मिली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने ख़ुद को ख़ुदा समझ लिया;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूल गए कि इंसान की असली पहचान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी हैसियत से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके किरदार से होती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज किसी की ख़ामोशी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी कमज़ोरी समझकर हँस रहे हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के आँसुओं को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी जीत समझकर इतराते हो…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर याद रखना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दिल को तुमने बेवजह दुखाया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी आह का रास्ता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी सोच से कहीं लंबा होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को गिराकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने क़द का अंदाज़ा मत लगाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊँचा वही होता है जनाब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो किसी गिरे हुए को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ देकर उठा दे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों के ज़ख़्मों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नमक छिड़कने वालों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद आज कोई रोकता नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर वक़्त…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह सब देखता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब लिखता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर एक दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना आवाज़ किए हिसाब कर देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज तुम्हारे पास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को रुलाने की ताक़त है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कल उसी ताक़त के सामने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी अपनी आँखें भीग सकती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि ज़िंदगी का दस्तूर बड़ा अजीब है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो दर्द तुम बाँटते हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही किसी मोड़ पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारा पता पूछता हुआ लौट आता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए किसी के दिल को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी जीत का मैदान मत बनाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की मजबूरी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ताक़त मत समझना…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त बहुत ख़ामोश है, जनाब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर उसका हिसाब बहुत गहरा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जब वह आईना दिखाता है ना…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो चेहरा नहीं दिखता—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान को उसका असली किरदार दिखाई देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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