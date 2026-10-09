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बिसात बिछाने वालों, आईना साथ रखना

Deepak Sharma

Deepak Sharma

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                            बिसात बिछाने वालों, आईना साथ रखना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीमार हैं तो बीमार ही दिखेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दर्द को मुस्कान से छुपाएँ कैसे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने चेहरे पर रंग तो चढ़ा दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर आँखों से सच मिटाएँ कैसे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ते बढ़ते रहे दिन-ब-दिन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर जाने क्यों फ़ासले बढ़ते गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्हें अपना समझकर दिल दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही रिश्तों के हिसाब गिनते गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने तो हर ज़ख़्म को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ामोशी से सहला लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी से मरहम माँगा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस ख़ुद को ख़ुद से संभाल लिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ लोग सामने बहुत अपने होते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीछे मगर किरदार बदल लेते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लबों पर मिठास लिए घूमते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और वक़्त पड़े तो रिश्ते निगल लेते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने भी माना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हममें कमियाँ हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम भी हर जगह सही नहीं;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर अपनी कमियों को छुपाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी और की अच्छाई पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इल्ज़ाम लगाना सीखा नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम चाल चलो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिसात बिछाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोहरों को रिश्तों का नाम दो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने तो इंसान समझकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर चेहरे को सलाम किया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फ़र्क़ बस इतना है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें जीतने की जल्दी रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें रिश्ते बचाने की फ़िक्र रही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने लोगों को मोहरा समझा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने हर इंसान में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिल देखा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए ऐ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शकुनि जैसी सोच रखने वालों—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों के किरदार पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उँगली उठाने से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बार अपने हाथ भी देख लेना;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं उन उँगलियों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के भरोसे का ख़ून तो नहीं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हाँ...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिसात बिछाने वालों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आईना साथ रखना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि दुनिया को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत देर तक बहकाया जा सकता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर आईने को नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो न तुम्हारी बातों से प्रभावित होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न तुम्हारी मुस्कान से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न तुम्हारी चालाकी से—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो बस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारा चेहरा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारा किरदार दिखाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जिस दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान को अपना असली चेहरा दिख जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों को गुनहगार ठहराने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रूरत ख़त्म हो जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम आज भी वही हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल साफ़ रखते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए अकेले पड़ जाएँ तो पड़ जाएँ;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर किसी की पीठ पर वार करके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी जीत का जश्न
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी नहीं मनाएँगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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