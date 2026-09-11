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आख़िर मेरा क्या है?”

Deepak Sharma

Deepak Sharma

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                            "आख़िर मेरा क्या है"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात जब दुनिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने-अपने ख़्वाबों में सो जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब मैं चुपचाप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर जागता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिनभर की भीड़ में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबके लिए जीते-जीते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी ख़ुद से भी पूछता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“आख़िर मेरा क्या है?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िलें बहुत हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोगों की उम्मीदें भी कम नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िम्मेदारियों का कारवाँ है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हर रोज़ आगे बढ़ता है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं चलता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी मन से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी मजबूरी से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कभी सिर्फ़ इसलिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि मेरे रुकने से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी अपने का हौसला न टूट जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर सच कहूँ…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मुस्कुराता चेहरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुकून में हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रूरी तो नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको संभालने वाला इंसान भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंदर से बिखर रहा होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस उसके आँसू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखाई नहीं देते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने भी बहुत कुछ चाहा था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा-सा सुकून,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ अपने पल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ अधूरे ख़्वाब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और एक ऐसी ज़िंदगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें मुझे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर वक़्त ख़ुद को साबित न करना पड़े।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर वक़्त ने सिखाया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी हमेशा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी पसंद से नहीं चलती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी रिश्ते चुनने पड़ते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी फ़र्ज़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी परिवार…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कई बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद को सबसे पीछे रखना पड़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी एक सवाल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रात लौट आता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“जिस ज़िंदगी को निभाते-निभाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने सबको पा लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस ज़िंदगी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने ख़ुद को कब पाया?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद अब जवाब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे ख़ुद से देना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि ज़िंदगी का मतलब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ साँस लेते रहना नहीं…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी अपने भीतर भी लौटना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ख़्वाबों को फिर से छूना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और ख़ुद से इतना तो कहना है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“तू भी इस ज़िंदगी का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ज़रूरी हिस्सा है…”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आख़िर उम्र बीत जाने के बाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह अफ़सोस नहीं होना चाहिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि मैंने सबके लिए तो जी लिया…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने लिए जीना भूल गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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