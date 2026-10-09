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कोई हिसाब नहीं माँगती।

Davendra Verma

Davendra Verma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            सुनो प्रिये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर कल सब कुछ समाप्त होना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो आज कहीं नहीं चलते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न किसी पहाड़ पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न किसी नदी के उस पार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न उस शहर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ रोशनियाँ रात भर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे होने का उत्सव मनाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज यहीं बैठते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस थोड़ी-सी धरती पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस अनंत आकाश के नीचे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम अपना कंधा दे देना मुझे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उस पर सिर रखकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ देर भूलना चाहता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि मुझे कुछ बनना था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं पहुँचना था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी से आगे निकलना था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी आँखों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल के कोई सपने न हों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी आँखों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीते हुए दिनों का हिसाब नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे बीच
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई वादा हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न बिछुड़ने का भय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न फिर मिलने की कोई शर्त
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस तुम हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और ऊपर फैला हुआ आकाश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे हमारी प्रेम-कथा सुनने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई दिलचस्पी नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखो न, प्रिये,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे तारे कितनी शांति से जल रहे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें कोई पुरस्कार नहीं चाहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न अपनी रोशनी का प्रमाण देना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और वह चाँद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना निश्चिंत है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी अधूरी गोलाई में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या हम भी ऐसे नहीं रह सकते?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधूरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अप्रमाणित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी अंतिम उपलब्धि की प्रतीक्षा से मुक्त?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम पूछना मत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि हमारे प्रेम का क्या होगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब हम नहीं होंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भी नहीं पूछूँगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि इस जीवन का क्या अर्थ है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब जीवन ही नहीं होगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज इन प्रश्नों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी पेड़ की जड़ में रख देते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ पुराने पत्ते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना किसी शोकसभा के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी हो जाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सुनो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मृत्यु आए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो उसे कुछ देर प्रतीक्षा करने देना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो लोग बैठे हैं यहाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी इन्होंने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-दूसरे से कुछ नहीं माँगा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी इन्होंने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भविष्य के नाम कोई इच्छा नहीं लिखी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी यह आदमी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक स्त्री के कंधे पर सिर रखे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकाश देख रहा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और स्त्री की उँगलियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके बालों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे शाम बुन रही हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी संसार में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ भी जीतना शेष नहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी कोई हार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारा पीछा नहीं कर रही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी साँस है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँस में तुम्हारी गंध
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी गंध में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पुराना-सा घर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उस घर की खिड़की से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखता हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनंत आकाश।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रिये, अगर अंत में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ भी शेष नहीं रहना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो इस क्षण को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी स्मृति की तरह बचाना भी क्यों?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसे स्मृति न बनाएँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसे बस घटित होने दें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे रात घटित होती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे चाँदनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी उजाड़ छत पर उतरती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे कोई नदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समुद्र में गिरते हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने जल से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई हिसाब नहीं माँगती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम मेरे कंधे पर सिर रख देना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तुम्हारे कंधे पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जब आकाश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे तारों से भर जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो हम देर तक चुप रहें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतने चुप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि जीवन पहली बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमसे कुछ माँगना बंद कर दे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतने शांत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि मृत्यु का विचार भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे बीच बैठकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ देर आकाश देखने लगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- देवेंद्र प्रताप वर्मा 'विनीत'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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