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ईश्वर: सच और कल्पना

Daksha

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                            कैसी होगी उसकी दुनिया, जिसने इस दुनिया को बनाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या सच में बंटे होंगे वो — ईश्वर, अल्लाह और जीसस में?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और होंगे सुमेरियन गॉड भी वहाँ, वक़्त की धूल में जो अब हो चुके हैं पुराने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या होते होंगे युद्ध वहाँ भी, या रहते होंगे आपस में मिलके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सेलिब्रेट करते होंगे एक दूसरे का बर्थडे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या होंगे दुश्मन आपस में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या सच में होगा उनका एक परिवार —
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव जी, गणेश, कार्तिकेय और पार्वती?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
या ये सब है इंसान का कमाल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है एक ही कोई, जिसे दे चुका कई वो नाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे करता है यहाँ वो काम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसी ज़रूरत वैसा व्यवहार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिससे काम उसका नाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ एक ही होगा वो सर्वशक्तिमान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हँसता होगा — “वाह रे इंसान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने बनाया तुझको, और तू मुझको ही बना गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पैसा, शक्ति और नाम के लिए, सबको आपस में लड़ा दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन फिर एक और आता है ख्याल —
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या ऊब न जाता होगा अकेले, वो एक महान?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
या हम ही हैं उसके वो खिलौने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्हें नित रचता, खेलता और मिटाता है भगवान।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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