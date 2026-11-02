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आओ, इनकी खुशी में हिस्सेदार बन जाओ

Chitra Bisht

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                            कुछ होनहार बच्चे जताने लगे है नाराज़गी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने क्यों ये आंटी लोग रेस्टोरेंट में आ जाती
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नए इस्टाइल के कपड़े पहन इतना इतराती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़ोर जोर से बातें करती और खिलखिलाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी तम्बोला, कभी अंताक्षरी के मजे लेती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर सेल्फी के लिए अलग अलग पोज देती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनकी मस्ती मजाक हमे बिल्कुल नहीं भाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेफिक्र अंदाज और मिजाज दिल को जलाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनो प्यारे बच्चों संयम का सबक सीखो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गर भरपूर ज़िंदगी जीनी है तो इनको देखो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिवार की देखभाल करने में उम्र गुजार दी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर में सिमट गई बन कैदी चहारदीवारी की
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज उम्र बढ़ गई पर ज़िंदगी बाकी है अभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये लम्हे खुशी से बिता ले, यही कोशिश करती
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ, इनकी खुशी में हिस्सेदार बन जाओ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहो तो मम्मी और मौसी को भी ले आओ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-चित्रा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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