आटो का सवार

चला आटो सवारी लेकर गंतव्य तक पहुंचाता,

कम दूरी पर सुनिश्चित किराया हमेशा बतलाता।

गरीब परिवार की माली हालत सुधार कर जाता,

कम पैसे में यात्रा का मधुर आनन्द इसमें आता।।



तीन पहिए इसमें होते तीन नियम हमें बताते हैं,

सीधी निगाह, धीमी स्पीड कन्ट्रोल यह दर्शाते हैं।

बैलेंस बिगड़ते देर नहीं लगती चोट लोग खा जाते हैं,

इसीलिए इस आटो को असुरक्षित लोग बताते हैं।।



फिर भी है एक शानदार सवारी लोग रोज आते जाते हैं,

इसके कारण कितने लोगों के पेट रोज भर जाते हैं,

कुछ लोगों ने बेईमानी में इस धंधे को भी नहीं बख्शा है,

कुछ लोगों ने चालाकी से कितनों का हित डसा है।।



विश्वास का नाता इससे जुड़ता यह मंजिल पर पहुंचाता है,

किसी व्यक्ति की ईमानदारी को भी यह आटो दर्शाता है।

सत्य निष्ठा,मृदु बचन दायित्व यह आटो समझाता है,

जो इन नियमों का पालन करता सवारी खूब पाता है।।



- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

55 मिनट पहले