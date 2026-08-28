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वो मेरी बात नहीं मानती

chandan kharwar

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                            वो मेरी बात नहीं मानती
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो मेरी बात कभी नहीं मानती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर हर उलझन में मुझे ही पुकारती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं रास्ता बताता हूँ उसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो रास्ता छोड़ देती है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी अगली सुबह पूछती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“भाई, अब क्या करूँ?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ से जो राज़ छुपे रहते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो मेरे पास आकर खुल जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी खामोशियों के भी अर्थ जानती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अपनी हर अनकही बात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे सामने रख जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम भाई-बहन कम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद एक-दूसरे की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटी-सी दुनिया ज़्यादा हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ शिकायतें भी अपनी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झगड़े भी अपने हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और चुप्पियाँ भी समझी जाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो सलाह माँगती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं बड़ी गंभीरता से देता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो पूरी बहस करती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर तर्क को उलट देती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और आख़िर में वही करती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो पहले से उसके दिल ने तय किया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अजीब लड़की है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी बात कभी नहीं मानेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन मेरी बात सुने बिना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका कोई फैसला भी पूरा नहीं होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया का कोई कुछ कह दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो उसे सही लग जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं वही बात कह दूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो बहस का एक नया अध्याय खुल जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद उसे मेरी बात पर भरोसा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद उसे मुझ पर इतना भरोसा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि मेरी बात गलत होने पर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उसका अपना ही रहूँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे गणित खूब आती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंकों से खेलना जानती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन मुझसे बातें करते-करते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने कहाँ खो जाती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके सारे हिसाब-किताब।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना सामान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो खुद उठा सकती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर मैं साथ चल दूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो अचानक उसके कंधे थक जाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“भाई, ये तुम पकड़ लो…”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो खुद कमाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने सपनों का खर्च खुद उठाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर बाज़ार में मेरे साथ हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो न जाने क्यों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बिल मेरी तरफ़ मुस्कुराता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे बैंक खाते के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ज़ीरो कम हो गए हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उन ज़ीरों की कहानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी बहन से बेहतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन लिख सकता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी जब वो कहती है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“भाई, आते हुए चावल लेते आना,”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो मेरी जेब शिकायत करती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर दिल…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपचाप हाँ कह देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बार कहती है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“इस बार पक्का, मूवी चलेंगे।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भी हर बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी बात पर यक़ीन कर लेता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर जाने का वक़्त आता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मूवी कहीं पीछे छूट जाती है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम आइसक्रीम लेकर लौट आते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब लगता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद मूवी कभी मक़सद थी ही नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मक़सद तो बस इतना था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक साथ थोड़ा वक़्त बिताना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे लगता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि उससे ज़्यादा खूबसूरत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस दुनिया में कोई नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हर बार मुझे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके इस विश्वास की अदालत में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गवाही देनी पड़ती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो तुलना करती है सबसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हर तुलना में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद को जीतते हुए देखती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मैं सोचता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“चलो, आज भी बहन खुश है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो फैसला सही ही होगा।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी अपनी एक दुनिया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ वो नखरे भी करती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिद भी करती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहस भी करती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बेझिझक अपना हक़ भी जताती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद क्योंकि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे पता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई से माँगा हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ सामान नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसमें थोड़ा-सा अपनापन भी होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम दोनों अपनी-अपनी ज़िंदगी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत दूर निकल जाएँगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न रोज़ की बहस होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न अचानक फोन आएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई कहेगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“भाई, चावल लेते आना।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस दिन शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा बैंक बैलेंस भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा खुश होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर न जाने क्यों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा दिल शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस खालीपन को ढूँढ़ेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिससे आज कभी-कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं परेशान हो जाता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे उसके झगड़े याद आएँगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी बेवजह की बहसें याद आएँगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके अधूरे मूवी प्लान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी आइसक्रीम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी माँगी हुई चीज़ें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उसकी वो आवाज़
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“भाई…”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि कुछ रिश्ते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़े-बड़े वादों से नहीं बनते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे बनते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटी-छोटी माँगों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेवजह की बहसों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना वजह किए गए फोन से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उस भरोसे से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि सामने वाला हमेशा रहेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो मेरी बात नहीं मानती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर मेरी मौजूदगी पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे पूरा भरोसा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शायद यही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे रिश्ते की सबसे खूबसूरत बात है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो दुनिया के सामने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी भी बड़ी हो जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी भी आत्मनिर्भर बन जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे सामने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो हमेशा वही रहेगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी छोटी-सी बहन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मेरी एक बात नहीं मानेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन जब दुनिया उसे उलझाएगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो सबसे पहले पूछेगी l
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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