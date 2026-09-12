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महादेवी वर्मा जी को श्रद्धांजलि

चेतना सिंह

चेतना सिंह

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                            स्त्री होकर स्त्री को समझा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में आँसू जब छलका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्मोही बादल बनकर बरसा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँगन की तुलसी को सींचा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साध्वी-सा जीवन जीकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सीधी-सी रेखा खींची।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्मृतियाँ सदैव बनती रहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उर में दीपक सदा जलता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन-मस्तिष्क में चेतना का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतर्द्वंद्व चलता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रश्न पर प्रश्न पूछती रहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौंधकर बिजली चमकती रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्त्री की अस्मिता को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर देती रहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“कितनी करुणा कितने संदेश,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पथ में बिछ जाते बन पराग।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“बीन भी हूँ मैं तुम्हारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रागिनी भी हूँ!”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“मैं नीर भरी दुःख की बदली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिचय इतना इतिहास यही।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसी प्रसिद्ध पंक्तियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हृदय में गूँजती रहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीहार, रश्मि, नीरजा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सांध्यगीत में सजती रहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छायावाद की सुदृढ़ स्तंभ थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आधुनिक युग की मीरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वीणापाणि की साधना में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विरह-वेदना, करुण-भावना थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीपशिखा, यामा, अग्निरेखा ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अतीत के चलचित्र में झाँकती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्मृति की रेखाएँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उभरती रहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पथ के साथी, मेरा परिवार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिल्लू , श्रृंखला की कड़ियों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नारी-मुक्ति, स्त्री-विमर्श पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रखरता के साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विचार लिखती रहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“शिक्षा से होगी पहचान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मनिर्भर बनो!”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जग को दिया संदेश—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूढ़ियों को तोड़ो!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विदुषी, प्रयाग की गौरव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महीयसी महादेवी जी की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुण्यतिथि पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‘चेतना’ का शत्-शत् नमन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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