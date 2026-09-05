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सबकी अपनी-अपनी व्यथा-कथा है।

brahmanand gupta

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                            नाली में पड़ी हैं कोल्ड ड्रिंक की बोतलें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डिस्पोजल गिलास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फास्ट फूड और आइसक्रीम के खाली डिब्बे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी बेबसी पर उदास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ मायूस, कुछ डिप्रेशन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबकी अपनी-अपनी व्यथा-कथा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुफलिसी में नाले के गंदे पानी से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे अपना पेट पाल रहे हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारी मन से अपने अतीत को देख रहे हों।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रेड बुल, मैंगो स्लाइस, फ्रूटी की मिनी बोतलें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों के अधरों से लगी कोला की बोतलें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मदिरा संग साहबजादों की महफिल में मिली थीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आइसक्रीम के कप गवाह बने थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मॉडर्न मेमों की किट्टी पार्टी के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ कोमल युवतियों के लरजते अधर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ रौबदार रईसों का स्पर्श,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और यहाँ नाले का गंदा पानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस्मत न कोसें तो क्या करें?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी नाले से सटी स्लम के दो मिलेनियर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रघु और चुनिया की नजर पड़ी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुबेर के इस खजाने पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने-अपने बोरों के साथ नाले में उतर गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे खुश थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशी का ठिकाना न था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सातवें आसमान पर थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे भूखे शेरों को मिल गया हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असहाय हिरनों का झुंड।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर शुरू हुआ एक-एक कर शिकार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोतलें, डिस्पोजल हो गए होशियार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाले के पानी संग बहने को तैयार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-ब्रह्मानंद गुप्ता ब्रह्मपाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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