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मिठास समझकर ढोता रहा

binoy mb

binoy mb

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            उम्र भर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिठास ढोता रहा मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे मेरी छाती के भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहद का कोई छत्ता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन-रात बन रहा हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोगों ने माना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि मैं मीठा हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मैं भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी इस भूल को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी उपलब्धि समझता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहद नहीं था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ साफ़ दिखाई देता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक साधारण-सा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलावटी पानी था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर अभिनय इतना सधा हुआ था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि झूठ भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिठास जैसा लगने लगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों को क्या दोष दूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने ही तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने चेहरे पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मधुरता का मुखौटा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतनी देर तक लगाए रखा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि एक दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आईने ने भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे पहचानने से इनकार कर दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब कभी-कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही होंठों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना स्वाद पूछता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीभ पर उतरती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अजीब-सी कड़वाहट—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और भीतर से कोई कहता है:
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों की प्यास बुझाते-बुझाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने अपने लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बूँद भी नहीं बचाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या विडंबना है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे लोग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मधुर समझते रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह भीतर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कड़वा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जिसे मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन भर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिठास समझकर ढोता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ एक पारदर्शी छल था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना पारदर्शी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि उसमें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा अपना चेहरा भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साफ़ दिखाई देता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे पहचान नहीं पाया।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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